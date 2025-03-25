بوساطة أميركية.. أوكرانيا توافق على وقف إطلاق النار مع روسيا

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أعلن وزير الأوكراني، رستم أوميروف، موافقة كييف على اتفاقي وقف إطلاق النار اللذين أعلنت عنهما اليوم الثلاثاء، مؤكداً ترحيب أوكرانيا بأي دعم من دول ثالثة لتنفيذ الاتفاقين.وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق عن توصلها إلى اتفاقين منفصلين مع كل من كييف وموسكو، يهدفان إلى ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، إضافة إلى فرض حظر على استهداف منشآت الطاقة في كلا .وفي منشور له على منصة "إكس"، أوضح أوميروف أن جميع الأطراف التزمت بضمان حرية الملاحة، ونبذ استخدام القوة، ومنع استغلال السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود، وفقاً لوكالة "رويترز".وأشار الوزير الأوكراني إلى أن كييف ستعتبر أي تحرك للسفن الحربية الروسية خارج شرق البحر الأسود انتهاكًا لروح ، مؤكداً حق بلاده في عن نفسها في حال حدوث ذلك.كما أكد أوميروف أن يتضمن تدابير لحظر استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا وروسيا، تماشياً مع تفاهمات قادة الدول المعنية.ويأتي هذا وسط تصعيد متبادل بين الطرفين، حيث استخدمت أوكرانيا طائرات مسيّرة بعيدة المدى لاستهداف البنية التحتية النفطية الروسية، في محاولة للضغط على موسكو، بينما كثّفت الأخيرة هجماتها الجوية على محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي واستهداف متزايد لمواقع إنتاج الغاز الطبيعي. (ارم نيوز)