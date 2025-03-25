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لأوّل مرة.. الجيش السوداني ينشر خريطة "حديثة" لمناطق سيطرته العسكرية

Lebanon 24
25-03-2025 | 13:05
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نشر الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، خريطة "حديثة" توضح مواقع سيطرة الحكومة السودانية، وذلك للمرة الأولى بالتزامن مع تقدمه الكبير على الأرض أمام قوات الدعم السريع.

وذكر حساب القوات المسلحة السودانية على منصة "فيسبوك"، أن "القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى مسنودة بالشعب السوداني تستمر في عمليات تطهير البلاد من مليشيا أسرة دقلو الإرهابية في طريق إنهاء التمرد ونشر الأمن والاستقرار والانطلاق لإعادة البناء والتعمير في كل ربوع الوطن".
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