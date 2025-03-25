لأوّل مرة.. الجيش السوداني ينشر خريطة "حديثة" لمناطق سيطرته العسكرية

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وذكر حساب القوات المسلحة السودانية على منصة "فيسبوك"، أن "القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى مسنودة بالشعب السوداني تستمر في عمليات تطهير البلاد من مليشيا أسرة دقلو الإرهابية في طريق إنهاء ونشر الأمن والاستقرار والانطلاق لإعادة البناء والتعمير في كل ربوع الوطن".