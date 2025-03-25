Advertisement

عربي-دولي

حكومة غزة: إسرائيل تختطف 15 فردا من الإسعاف والدفاع المدني برفح

Lebanon 24
25-03-2025 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1338435-638785272575591984.jpg
Doc-P-1338435-638785272575591984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اختطف 15 من أفراد الإسعاف والدفاع المدني أثناء تأدية عملهم بمدينة رفح، داعيا إلى ضغط دولي عاجل على تل أبيب للإفراج عنهم فورا.
Advertisement

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، حيث اختطف قبل يومين 15 من أفراد طواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفح (جنوب)، أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين وإغاثة المنكوبين".

وحمّل المكتب الإعلامي كلا من إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مصير المختطفين وسلامتهم، مضيفا: "ونعتبر هذا التصعيد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية".

وأكد أن تلك الجريمة تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، "إذ تعمّد الاحتلال الإسرائيلي إخفاء كوادر إنسانية تحظى بحماية بموجب اتفاقيات جنيف".

وزاد بأن ذلك "يكشف بوضوح السياسة الإجرامية التي ينتهجها (الاحتلال) في استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك مباشر للاتفاقيات الدولية التي تضمن حمايتهم وتجرّم المساس بهم تحت أي ظرف".
ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "التدخل العاجل والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن المختطفين".

وأدان "تكرار الاحتلال لهذه الجرائم، واستهدافه المستمر للطواقم الطبية والإنسانية، كما جرى بحق الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية".

وشدد على أن تكرار هذه الجرائم "يؤكد ضرورة (وجود) تحرك دولي عاجل وفاعل، لوضع حد لهذه الانتهاكات، وفرض إجراءات رادعة توقف جرائم الاحتلال المتواصلة". (الاناضول)
 
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني السوري: 15 قتيلا و15 مصابا بانفجار السيارة المفخخة في منبج
lebanon 24
26/03/2025 02:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: قصف لحزب الله على ريف حمص يقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع ومدنيين اثنين
lebanon 24
26/03/2025 02:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
lebanon 24
26/03/2025 02:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة اعلن انتشال 48 جثمانا من "مجمع الشفاء"
lebanon 24
26/03/2025 02:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:02 | 2025-03-25
17:24 | 2025-03-25
17:20 | 2025-03-25
17:11 | 2025-03-25
17:03 | 2025-03-25
17:00 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24