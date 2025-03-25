حكومة غزة: إسرائيل تختطف 15 فردا من الإسعاف والدفاع المدني برفح

Advertisement

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، أن الجيش اختطف 15 من أفراد الإسعاف والدفاع المدني أثناء تأدية عملهم بمدينة رفح، داعيا إلى ضغط دولي عاجل على تل أبيب للإفراج عنهم فورا.وقال المكتب الإعلامي في بيان: "يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، حيث اختطف قبل يومين 15 من أفراد طواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفح (جنوب)، أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين وإغاثة المنكوبين".وحمّل المكتب الإعلامي كلا من إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مصير المختطفين وسلامتهم، مضيفا: "ونعتبر هذا التصعيد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية".وأكد أن تلك الجريمة تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، "إذ تعمّد الاحتلال إخفاء كوادر إنسانية تحظى بحماية بموجب اتفاقيات جنيف".وزاد بأن ذلك "يكشف بوضوح السياسة الإجرامية التي ينتهجها (الاحتلال) في استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك مباشر للاتفاقيات التي تضمن حمايتهم وتجرّم المساس بهم تحت أي ظرف".