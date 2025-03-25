بعد سقوط 6 قتلى.. هكذا علّقت سوريا على الاستهداف الإسرائيليّ

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واستنكرت الخارجية في بيان "العدوان المستمر على ، والذي شهد تصعيدا خطيرا في كويا بريف درعا الغربي"، مضيفة أن القرية تعرضت "لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أسفر عن استشهاد ستة مدنيين".