نتنياهو يتحدى القضاء: إقالة رئيس الشاباك تسير رغم تحذيرات المحكمة

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أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ إجراء المقابلات المتعلقة باختيار بديل رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، غداً الأربعاء.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "سيبدأ رئيس الوزراء إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب غداً".ورفضت الحكومة ، أمس الاثنين، قرار المحكمة العليا تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.وجاء ذلك، في رد الحكومة الذي قدمته للمحكمة العليا، وقالت فيه إن "المتضرر الرئيس من (رئيس الشاباك) اختار عدم المثول أمام الحكومة لعرض موقفه، كما لم يتقدم بنفسه بالتماس للمحكمة العليا".كما ورفضت الحكومة "بشدة" طلب الالتماس ضد إقالة رئيس الشاباك، "الذي يسعى فعلياً إلى نزع الصلاحية والواجب والمسؤولية من السلطة التنفيذية"، وفق .ولفتت إلى أن "نقل هذه المسؤولية إلى المحكمة، التي لا تملك أدوات لتنفيذ أي مسؤولية أمنية، من شأنه أن يترك دون جهة واضحة مسؤولة عن أمن مواطنيها وجنودها".