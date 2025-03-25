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نتنياهو يتحدى القضاء: إقالة رئيس الشاباك تسير رغم تحذيرات المحكمة

Lebanon 24
25-03-2025 | 14:02
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ إجراء المقابلات المتعلقة باختيار بديل رئيس جهاز "الشاباك" الحالي رونين بار، غداً الأربعاء.
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وقال مكتب نتنياهو في بيان: "سيبدأ رئيس الوزراء إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب غداً".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، قرار المحكمة العليا تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وجاء ذلك، في رد الحكومة الإسرائيلية الذي قدمته للمحكمة العليا، وقالت فيه إن "المتضرر الرئيس من القرار (رئيس الشاباك) اختار عدم المثول أمام الحكومة لعرض موقفه، كما لم يتقدم بنفسه بالتماس للمحكمة العليا".

كما ورفضت الحكومة الإسرائيلية "بشدة" طلب الالتماس ضد إقالة رئيس الشاباك، "الذي يسعى فعلياً إلى نزع الصلاحية والواجب والمسؤولية من السلطة التنفيذية"، وفق قولها.

ولفتت إلى أن "نقل هذه المسؤولية إلى المحكمة، التي لا تملك أدوات لتنفيذ أي مسؤولية أمنية، من شأنه أن يترك إسرائيل دون جهة واضحة مسؤولة عن أمن مواطنيها وجنودها".
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