لافروف: أوكرانيا أكثر أهمية لروسيا من غرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة

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أكد الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة على "الأولى" الروسية، أن موسكو أوضحت لواشنطن أن أكثر أهمية لأمن من غرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة.وقال لافروف: "تحدثنا مع الأمريكيين حول هذا الأمر ولدي شعور كبير بأنهم تفهموا ذلك، ومثل هذه المقارنات مهمة جدا بالنسبة لهم، بأن أهم بعدة من حيث الحجم بالنسبة للمصالح الأمنية المشروعة لروسيا، من غرينلاند بالنسبة لأمن الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)