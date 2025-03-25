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لافروف: أوكرانيا أكثر أهمية لروسيا من غرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة

Lebanon 24
25-03-2025 | 14:20
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة على القناة "الأولى" الروسية، أن موسكو أوضحت لواشنطن أن أوكرانيا أكثر أهمية لأمن روسيا من غرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة.
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وقال لافروف: "تحدثنا مع الأمريكيين حول هذا الأمر ولدي شعور كبير بأنهم تفهموا ذلك، ومثل هذه المقارنات مهمة جدا بالنسبة لهم، بأن أوكرانيا أهم بعدة مرات من حيث الحجم بالنسبة للمصالح الأمنية المشروعة لروسيا، من جزيرة غرينلاند بالنسبة لأمن الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)
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