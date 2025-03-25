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عربي-دولي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد إيرانيين.. ما السبب؟
Lebanon 24
25-03-2025
|
14:11
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن
الولايات المتحدة
فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بوزارة المخابرات والأمن
الإيرانية
.
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وتعد العقوبات على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار العاملين في وزارة المخابرات والأمن
الإيرانية
أحدث العقوبات بسب اختفاء روبرت ليفنسون المحقق الخاص السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي، والذي تعتقد
واشنطن
أنه اختُطف في
إيران
وتوفي فيها رهن الاحتجاز.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: "لا تزال معاملة
إيران
للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل
إيران
السيئ أصلاً في انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية
إيران
.
واختفى ليفنسون، الذي كان
يعمل
محققاً خاصاً في آذار 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها
إيران
لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات عن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس
الإيراني
السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
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