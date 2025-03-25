الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد إيرانيين.. ما السبب؟

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وتعد العقوبات على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار العاملين في وزارة المخابرات والأمن أحدث العقوبات بسب اختفاء روبرت ليفنسون المحقق الخاص السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي، والذي تعتقد أنه اختُطف في وتوفي فيها رهن الاحتجاز.وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: "لا تزال معاملة للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل السيئ أصلاً في انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض".وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية .واختفى ليفنسون، الذي كان محققاً خاصاً في آذار 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات عن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.