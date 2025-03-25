37 شهيدًا في غزة جراء غارات إسرائيلية جديدة منذ فجر الثلاثاء

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وفي آخر بيان، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا استئناف القصف للقطاع إلى 50144 شهيدًا و113704 مصابين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.وأشار إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 792 قتيلا و1663 إصابة.وأفادت بأنه "لا زال عدد من تحت الركام وفي الطرقات ولا طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".