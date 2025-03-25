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37 شهيدًا في غزة جراء غارات إسرائيلية جديدة منذ فجر الثلاثاء

Lebanon 24
25-03-2025 | 14:36
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أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن مصادر طبية في غزة، بأن 37 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة على القطاع منذ فجر يوم الثلاثاء.

وفي آخر بيان، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا استئناف القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50144 شهيدًا و113704 مصابين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.
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وأشار البيان إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 792 قتيلا و1663 إصابة.

وأفادت الوزارة بأنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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