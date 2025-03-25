أميركا تشكر السعودية: ممتنون لولي العهد السعودي

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة
الأميركية تعرب عن امتنانها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسهيله المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
واختتمت، مساء الثلاثاء، في السعودية
جولة مباحثات جديدة بين مندوبين أوكرانيين وأميركيين غداة لقاء أميركي روسي.
وأعلن البيت الأبيض، أن "روسيا وأوكرانيا تعهدتا بوقف الأعمال العدائية بالبحر الأسود"، موضحا أن كييف تعهدت "بوقف الهجمات في البحر الأسود".
وأكد وزير الدفاع
الأوكراني، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات الرياض، رستم أوميروف، أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة
لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وتنفيذ حظر كامل على مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة.
وطلبت أوكرانيا، الثلاثاء، مشاورات إضافية لتسوية "تفاصيل" الاتفاقيات التي أعلنتها الولايات المتحدة
وقالت إن كلا من كييف وموسكو تعهدتا بتجنب الضربات في البحر الأسود بعد محادثات منفصلة في السعودية
.
وقال البيت الأبيض في بيانه إن "أميركا وأوكرانيا اتفقتا على التزام واشنطن بالمساعدة لإنجاز تبادل أسرى الحرب". وذكر أنه سيواصل "تسهيل المفاوضات بين كييف وموسكو في الرياض".
وذكر بيان مكتوب صادر عن البيت الأبيض، عقب اجتماع فريقي الخبراء لروسيا والولايات المتحدة في الرياض، أن واشنطن وموسكو ستواصلان العمل على تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.
وجاء في البيان: "ستواصل الولايات المتحدة
وروسيا العمل معا لتحقيق سلام متين ودائم، أكدت الولايات المتحدة الموقف
المبدئي للرئيس دونالد ترامب بشأن الحاجة إلى وقف إراقة الدماء من جانبي الصراع الروسي - الأوكراني كشرط أساسي لتحقيق تسوية سلمية مستدامة. ولبلوغ هذه الغاية، ستواصل الولايات المتحدة
تسهيل المفاوضات بين الطرفين من أجل حل سلمي للصراع وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الرياض". (العربية)