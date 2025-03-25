Advertisement

عربي-دولي

أميركا تشكر السعودية: ممتنون لولي العهد السعودي

Lebanon 24
25-03-2025 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1338470-638785325240737275.png
Doc-P-1338470-638785325240737275.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأميركية تعرب عن امتنانها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسهيله المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
Advertisement

واختتمت، مساء الثلاثاء، في السعودية جولة مباحثات جديدة بين مندوبين أوكرانيين وأميركيين غداة لقاء أميركي روسي.

وأعلن البيت الأبيض، أن "روسيا وأوكرانيا تعهدتا بوقف الأعمال العدائية بالبحر الأسود"، موضحا أن كييف تعهدت "بوقف الهجمات في البحر الأسود".

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات الرياض، رستم أوميروف، أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وتنفيذ حظر كامل على مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة.

وطلبت أوكرانيا، الثلاثاء، مشاورات إضافية لتسوية "تفاصيل" الاتفاقيات التي أعلنتها الولايات المتحدة وقالت إن كلا من كييف وموسكو تعهدتا بتجنب الضربات في البحر الأسود بعد محادثات منفصلة في السعودية.

وقال البيت الأبيض في بيانه إن "أميركا وأوكرانيا اتفقتا على التزام واشنطن بالمساعدة لإنجاز تبادل أسرى الحرب". وذكر أنه سيواصل "تسهيل المفاوضات بين كييف وموسكو في الرياض".

وذكر بيان مكتوب صادر عن البيت الأبيض، عقب اجتماع فريقي الخبراء لروسيا والولايات المتحدة في الرياض، أن واشنطن وموسكو ستواصلان العمل على تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وجاء في البيان: "ستواصل الولايات المتحدة وروسيا العمل معا لتحقيق سلام متين ودائم، أكدت الولايات المتحدة الموقف المبدئي للرئيس دونالد ترامب بشأن الحاجة إلى وقف إراقة الدماء من جانبي الصراع الروسي - الأوكراني كشرط أساسي لتحقيق تسوية سلمية مستدامة. ولبلوغ هذه الغاية، ستواصل الولايات المتحدة تسهيل المفاوضات بين الطرفين من أجل حل سلمي للصراع وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الرياض". (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: نشكر السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات الأميركية الروسية
lebanon 24
26/03/2025 02:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يتصل بولي العهد السعودي ويشكره على استضافة المحادثات
lebanon 24
26/03/2025 02:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصياً
lebanon 24
26/03/2025 02:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها لولي العهد السعودي لتسهيله المحادثات
lebanon 24
26/03/2025 02:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:02 | 2025-03-25
17:24 | 2025-03-25
17:20 | 2025-03-25
17:11 | 2025-03-25
17:03 | 2025-03-25
17:00 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24