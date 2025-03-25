أميركا تشكر السعودية: ممتنون لولي العهد السعودي

Advertisement

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الأميركية تعرب عن امتنانها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسهيله المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.واختتمت، مساء الثلاثاء، في جولة مباحثات جديدة بين مندوبين أوكرانيين وأميركيين غداة لقاء أميركي روسي.وأعلن البيت الأبيض، أن "روسيا وأوكرانيا تعهدتا بوقف الأعمال العدائية بالبحر الأسود"، موضحا أن كييف تعهدت "بوقف الهجمات في البحر الأسود".وأكد وزير الأوكراني، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات الرياض، رستم أوميروف، أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وتنفيذ حظر كامل على مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة.وطلبت أوكرانيا، الثلاثاء، مشاورات إضافية لتسوية "تفاصيل" الاتفاقيات التي أعلنتها وقالت إن كلا من كييف وموسكو تعهدتا بتجنب الضربات في البحر الأسود بعد محادثات منفصلة في .وقال البيت الأبيض في بيانه إن "أميركا وأوكرانيا اتفقتا على التزام واشنطن بالمساعدة لإنجاز تبادل أسرى الحرب". وذكر أنه سيواصل "تسهيل المفاوضات بين كييف وموسكو في الرياض".وذكر بيان مكتوب صادر عن البيت الأبيض، عقب اجتماع فريقي الخبراء لروسيا والولايات المتحدة في الرياض، أن واشنطن وموسكو ستواصلان العمل على تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.وجاء في البيان: "ستواصل وروسيا العمل معا لتحقيق سلام متين ودائم، أكدت المبدئي للرئيس دونالد ترامب بشأن الحاجة إلى وقف إراقة الدماء من جانبي الصراع الروسي - الأوكراني كشرط أساسي لتحقيق تسوية سلمية مستدامة. ولبلوغ هذه الغاية، ستواصل تسهيل المفاوضات بين الطرفين من أجل حل سلمي للصراع وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الرياض". (العربية)