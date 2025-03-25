بالفيديو.. دوامة زرقاء غريبة تُثير الرعب في سماء أوروبا!

شعر سكان عدد من الدول الأوروبية بحالة من الذعر والقلق بسبب ظهور دوامة زرقاء غريبة في السماء، يوم الاثنين، مما أثار موجة من المخاوف على منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب ما أفادت به صحيفة "الإندبندنت"، فقد ظهرت هذه الدوامة الزرقاء في سماء بريطانيا وكرواتيا وبولندا وغيرها من الدول، واستمرت لمدة تصل إلى 10 دقائق.
وفي ظل هذه المخاوف، أوضح الخبراء أن هذه الظاهرة ناتجة عن انبعاثات الوقود المتجمد من صاروخ "فالكون 9" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" لصالح الولايات المتحدة.
A stunning spiral appeared in the sky over many European countries last night, likely caused by the frozen fuel released from @SpaceX's Falcon 9 #rocket. 🌌🚀 pic.twitter.com/pFzK2lJ0zu
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) March 25, 2025
A stunning spiral appeared in the sky over many European countries last night, likely caused by the frozen fuel released from @SpaceX's Falcon 9 #rocket. 🌌🚀 pic.twitter.com/pFzK2lJ0zu