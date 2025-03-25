Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. دوامة زرقاء غريبة تُثير الرعب في سماء أوروبا!

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1338474-638785330484193900.png
Doc-P-1338474-638785330484193900.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شعر سكان عدد من الدول الأوروبية بحالة من الذعر والقلق بسبب ظهور دوامة زرقاء غريبة في السماء، يوم الاثنين، مما أثار موجة من المخاوف على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب ما أفادت به صحيفة "الإندبندنت"، فقد ظهرت هذه الدوامة الزرقاء في سماء بريطانيا وكرواتيا وبولندا وغيرها من الدول، واستمرت لمدة تصل إلى 10 دقائق.

وفي ظل هذه المخاوف، أوضح الخبراء أن هذه الظاهرة ناتجة عن انبعاثات الوقود المتجمد من صاروخ "فالكون 9" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" لصالح الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني فعندما يطلق الصاروخ مثل فالكون 9 الوقود في الفضاء قبل العودة إلى الأرض يتجمد الوقود في الغلاف الجوي بسبب البرودة مكنونا سحابة من البلورات الجليدية التي تعكس ضوء الشمس وتظهر في شكل دوامة.

كما قال كبير الفنيين في مرصد باي فوردبري بجامعة هيرتفوردشاير اللورد دوفير إن الصاروخ يتخلص من الوقود في الغلاف الجوي العلوي لتخفيف وزنه قبل العودة للأرض مشكلا سحابة دائرية تظهر كدوامة عملاقة فوق المحيط الأطلسي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أثارت الرعب.. دوامة غامضة من الضوء ظهرت لـ10 دقائق في السماء وهذه طبيعتها (فيديو)
lebanon 24
26/03/2025 02:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مادة غريبة داخل العلب تثير القلق من منتجات كوكاكولا!
lebanon 24
26/03/2025 02:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة غريبة.. مايا دياب تُثير الجدل من جديد شاهدوا الفيديو
lebanon 24
26/03/2025 02:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. دخان أسود مميت يغطي سماء طرابلس!
lebanon 24
26/03/2025 02:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:02 | 2025-03-25
17:24 | 2025-03-25
17:20 | 2025-03-25
17:11 | 2025-03-25
17:03 | 2025-03-25
17:00 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24