بالفيديو.. دوامة زرقاء غريبة تُثير الرعب في سماء أوروبا!

شعر سكان عدد من الدول الأوروبية بحالة من الذعر والقلق بسبب ظهور دوامة زرقاء غريبة في السماء، يوم الاثنين، مما أثار موجة من المخاوف على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب ما أفادت به صحيفة "الإندبندنت"، فقد ظهرت هذه الدوامة الزرقاء في بريطانيا وكرواتيا وبولندا وغيرها من الدول، واستمرت لمدة تصل إلى 10 دقائق.

وفي ظل هذه المخاوف، أوضح الخبراء أن هذه الظاهرة ناتجة عن انبعاثات الوقود المتجمد من "فالكون 9" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" لصالح .

A stunning spiral appeared in the sky over many European countries last night, likely caused by the frozen fuel released from @SpaceX's Falcon 9 #rocket. 🌌🚀 pic.twitter.com/pFzK2lJ0zu — Shanghai Daily (@shanghaidaily) March 25, 2025 Advertisement

ووفق ما ذكر مكتب الأرصاد الجوية فعندما يطلق الصاروخ مثل فالكون 9 الوقود في الفضاء قبل العودة إلى الأرض يتجمد الوقود في الغلاف الجوي بسبب البرودة مكنونا سحابة من البلورات الجليدية التي تعكس ضوء الشمس وتظهر في شكل دوامة.كما قال كبير الفنيين في مرصد باي فوردبري بجامعة هيرتفوردشاير اللورد دوفير إن الصاروخ يتخلص من الوقود في الغلاف الجوي العلوي لتخفيف وزنه قبل العودة للأرض مشكلا سحابة دائرية تظهر كدوامة عملاقة فوق المحيط الأطلسي.