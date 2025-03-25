Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل.. الشرطة تخلي بالقوة عشرات المتظاهرين أمام الكنيست

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:15
A-
A+

Doc-P-1338479-638785338850893986.jpg
Doc-P-1338479-638785338850893986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أخلت الشرطة الإسرائيلية بالقوة عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين يحتجون منذ صباح الثلاثاء، أمام مبنى الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية.
Advertisement

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الشرطة الإسرائيلية تخلي بالقوة عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين جلسوا على الأرض أمام الكنيست".

فيما قالت القناة 13 العبرية الخاصة: "تستمر الاحتجاجات ضد الحكومة في القدس، وجلس العديد من المتظاهرين على الطريق عند مدخل مبنى الكنيست مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد ساعات من المصادقة على الميزانية".

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين عناصر الشرطة والمتظاهرين وتم إجلاء بعضهم بالقوة.
(الاناضول)
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية تخلي بالقوة متظاهرين عند مدخل مبنى الكنيست في القدس
lebanon 24
26/03/2025 02:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تستخدم القوة لتفريق متظاهرين أغلقوا محاور طرق حول الكنيست في القدس
lebanon 24
26/03/2025 02:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين يحتجون أمام جامعة كولومبيا على استضافة نفتالي بينت
lebanon 24
26/03/2025 02:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تستخدم القوة لتفريق محتجين يتظاهرون قرب الكنيست
lebanon 24
26/03/2025 02:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:02 | 2025-03-25
17:24 | 2025-03-25
17:20 | 2025-03-25
17:11 | 2025-03-25
17:03 | 2025-03-25
17:00 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24