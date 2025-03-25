إسرائيل.. الشرطة تخلي بالقوة عشرات المتظاهرين أمام الكنيست

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أخلت الشرطة بالقوة عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين يحتجون منذ صباح الثلاثاء، أمام مبنى الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الشرطة تخلي بالقوة عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين جلسوا على الأرض أمام الكنيست".فيما قالت 13 العبرية الخاصة: "تستمر الاحتجاجات ضد الحكومة في القدس، وجلس من المتظاهرين عند مبنى الكنيست مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد ساعات من المصادقة على الميزانية".وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين عناصر الشرطة والمتظاهرين وتم إجلاء بعضهم بالقوة.(الاناضول)