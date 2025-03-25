"حماس برا برا".. مظاهرة ضد حكم حماس ومطالبة بوقف القتال في غزة (فيديو)

والمتظاهرون بشكل عفوي بالقرب من مخيم للنازحين في بيت لاهيا، ثم ساروا في الطرق المحيطة بأكوام الركام الناتج عن تدمير المباني والمنازل خلال الحرب، بالقرب من الأندونيسي، حيث رددوا هتافات من "حماس برا برا".