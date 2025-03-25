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"حماس برا برا".. مظاهرة ضد حكم حماس ومطالبة بوقف القتال في غزة (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:05
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خرج عدد من الفلسطينيين في تظاهرة مساء الثلاثاء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مطالبين بوقف الحرب وتنحي حركة حماس عن حكم القطاع.
 
والمتظاهرون بشكل عفوي بالقرب من مخيم للنازحين في بيت لاهيا، ثم ساروا في الطرق المحيطة بأكوام الركام الناتج عن تدمير المباني والمنازل خلال الحرب، بالقرب من مستشفى الأندونيسي، حيث رددوا هتافات من بينها "حماس برا برا".

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