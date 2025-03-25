"حماس برا برا".. مظاهرة ضد حكم حماس ومطالبة بوقف القتال في غزة (فيديو)

اوقفوا الإبادة المجازر مستمرة ، مسيرات في بيت لاهيا تطالب بوقف الحرب والإبادة الجماعية pic.twitter.com/r5ShLf6fJr
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 25, 2025
اوقفوا الإبادة المجازر مستمرة ، مسيرات في بيت لاهيا تطالب بوقف الحرب والإبادة الجماعية pic.twitter.com/r5ShLf6fJr
حماس برا برا.. المئات يتظاهرون في بيت لاهيا ويهتفون ضد "حماس" مطالبين بوقف الحرب#حماس#غزة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/AnGpcT9vRH
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 25, 2025
حماس برا برا.. المئات يتظاهرون في بيت لاهيا ويهتفون ضد "حماس" مطالبين بوقف الحرب#حماس#غزة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/AnGpcT9vRH