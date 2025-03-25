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عربي-دولي

دميترييف: صفقة البحر الأسود تم إيقافها في 2023 بسبب أعمال بايدن

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:35
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صرح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن صفقة البحر الأسود الأولى تم إيقافها في عام 2023 بسبب أعمال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
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وكتب دميترييف في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "الصفقة التي كانت سارية المفعول بين تموز 2022 وتموز 2023 تم توقيفها بسبب عدم تنفيذ الشروط الرئيسية التي كانت جزءا لا يتجزأ من الصفقة بالنسبة لروسيا، وذلك بسبب أعمال إدارة بايدن". (روسيا اليوم)
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