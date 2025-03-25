دميترييف: صفقة البحر الأسود تم إيقافها في 2023 بسبب أعمال بايدن

Advertisement

صرح رئيس الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن صفقة البحر الأسود الأولى تم إيقافها في عام 2023 بسبب أعمال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو .وكتب دميترييف في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "الصفقة التي كانت سارية المفعول بين تموز 2022 وتموز 2023 تم توقيفها بسبب عدم تنفيذ الشروط الرئيسية التي كانت جزءا لا يتجزأ من الصفقة بالنسبة لروسيا، وذلك بسبب أعمال إدارة بايدن". (روسيا اليوم)