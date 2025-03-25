ملك الأردن يصل أبوظبي في زيارة أخوية

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وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار البطين.كما كان في استقباله، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئيس رئيس ديوان الرئاسة، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رئيس وزير ، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس ، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس الدولة، وحميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وعدد من كبار المسؤولين.