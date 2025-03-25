الحوثي: عدوان أميركي يستهدف صعدة بغارتين جويتين

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، أن عدوانا أمريكيا جديدا استهدف شمالي اليمن.وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي على منصة إكس، بأن "عدوانا أمريكيا جديدا استهدف بغارتين مديرية سحار في صعدة"، المعقل التقليدي للجماعة.ولم تذكر تفاصيل بشأن الأهداف التي طالتها ولا الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عنها. (الاناضول)