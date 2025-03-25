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الحوثي: عدوان أميركي يستهدف صعدة بغارتين جويتين

Lebanon 24
25-03-2025 | 16:11
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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، أن عدوانا أمريكيا جديدا استهدف محافظة صعدة شمالي اليمن.
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وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي على منصة إكس، بأن "عدوانا أمريكيا جديدا استهدف بغارتين مديرية سحار في صعدة"، المعقل التقليدي للجماعة.

ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن الأهداف التي طالتها الغارات ولا الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عنها. (الاناضول)
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