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وعكة صحية مفاجئة تصيب شيخ الأزهر.. وبيان يكشف عن حالته

Lebanon 24
25-03-2025 | 16:21
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قال الأزهر أن الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر اعتذر عن لقاءاته المقررة اليوم بمكتبه بالمشيخة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.

وأشار الأزهر في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" إلى إن الطبيب المعالج لشيخ الأزهر أوصى بضرورة حصوله على راحة تامة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
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وذكر الأزهر في بيانه المقتضب: "تعرض فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للإصابة بنزلة برد، وبناءً على ذلك نصحه الأطباء بالراحة لمدة ثلاثة أيام، ولن يتمكَّن من الوفاء ببعض الارتباطات خلال اليومين القادمين".

تابع: "نطمئن جميع المحبين، ونسأل الله أن يتم شفاء فضيلته، وأن يلبسه ثوب العافية ولا ينزعه عنه أبدًا ببركته ورضوانه".
 

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