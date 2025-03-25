سوريا ترحب بإدانة اعتداءات إسرائيل في درعا

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رحبت ، الثلاثاء، بإدانة المجتمع الدولي للاعتداءات الاسرائيلية على محافظة درعا جنوب البلاد، داعية إلى الضغط على تل أبيب.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس".وقالت الخارجية إنها "ترحب بالتصريحات الصادرة عن أعضاء المجتمع الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتداءات القوات على جنوب سوريا".واعتبرت أن تلك الاعتداءات "تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا".وأضافت: "اليوم شهدنا تصعيدا لاعتداءات القوات أودى بحياة 6 مدنيين أبرياء".وأردفت: "في هذا المقام نؤكد أن الذرائع التي استخدمتها سابقًا لتبرير هجماتها على قد تم دحضها بالكامل، إلا أنها تستمر في انتهاكاتها دون أي رادع".وأكدت على أن تجدد "التزامها بالدفاع عن سيادتها، كما تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على وإلزامها بالامتثال لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ووقف اعتداءاتها غير المشروعة على شعبنا وأرضنا". (الاناضول)