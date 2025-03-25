سوريا ترحب بإدانة اعتداءات إسرائيل في درعا

رحبت سوريا
، الثلاثاء، بإدانة المجتمع الدولي للاعتداءات الاسرائيلية على محافظة درعا جنوب البلاد، داعية إلى الضغط على تل أبيب.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس".
وقالت الخارجية إنها "ترحب بالتصريحات الصادرة عن أعضاء المجتمع الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتداءات القوات الإسرائيلية
على جنوب سوريا".
واعتبرت أن تلك الاعتداءات "تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا".
وأضافت: "اليوم شهدنا تصعيدا لاعتداءات القوات الإسرائيلية
أودى بحياة 6 مدنيين أبرياء".
وأردفت: "في هذا المقام نؤكد أن الذرائع التي استخدمتها إسرائيل
سابقًا لتبرير هجماتها على الأراضي السورية
قد تم دحضها بالكامل، إلا أنها تستمر في انتهاكاتها دون أي رادع".
وأكدت على أن سوريا
تجدد "التزامها بالدفاع عن سيادتها، كما تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل
وإلزامها بالامتثال لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ووقف اعتداءاتها غير المشروعة على شعبنا وأرضنا". (الاناضول)