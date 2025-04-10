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إقتصاد

ارتفاع جديد لسعر الذهب في مصر.. كم سجّل؟

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:16
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأونصة بالبورصة العالمية بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، بفعل حالة عدم اليقين مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.
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ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4485 جنيهًا، في حين ارتفعت الأونصة بنحو 41 دولارًا لتسجل 3124 دولارًا.

وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5026 جنيهًا، وغرام الذهب عيار 18 سجل 3844 جنيهًا، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 2990 جنيهًا، وسجل الذهب نحو 35880 جنيهًا.
 
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة "آي صاغة"، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بنحو 115 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4465 جنيهًا، في حين ارتفعت الأونصة بالبورصة العالمية بنحو 101 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند 2982 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3083 دولارًا. (العربية)
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