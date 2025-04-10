كان طُفلاً عندما اعتقلته إسرائيل... هكذا أصبح أحمد مناصرة بعد الإفراج عنه (صور)

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أفرجت عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة البالغ من العمر 23 عاما بعد اعتقاله في سنّ الـ13، بتهمة ضلوعه في عملية طعن.وتعرض مناصرة للضرب من قبل المارة ودُهس بسيارة قبل اعتقاله ومحاكمته، وقد أثبتت المحاكمة عدم تورطه في حادثة الطعن.وظهر مناصرة في أحد الفيديوهات وهو ملقى على الأرض وينزف الدماء بينما كان المحقق أثناء التحقيقات التي أعقبت الحادثة يعنفه بالكلام والصراخ.