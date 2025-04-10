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عربي-دولي

كان طُفلاً عندما اعتقلته إسرائيل... هكذا أصبح أحمد مناصرة بعد الإفراج عنه (صور)

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:49
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أفرجت إسرائيل عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة البالغ من العمر 23 عاما بعد اعتقاله في سنّ الـ13، بتهمة ضلوعه في عملية طعن.
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وتعرض مناصرة للضرب من قبل المارة ودُهس بسيارة قبل اعتقاله ومحاكمته، وقد أثبتت المحاكمة عدم تورطه في حادثة الطعن.

وظهر مناصرة في أحد الفيديوهات وهو ملقى على الأرض وينزف الدماء بينما كان المحقق أثناء التحقيقات التي أعقبت الحادثة يعنفه بالكلام والصراخ.
 
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم إطلاق سراحه بعيدا عن بوابة السجن من أجل حرمانه وعائلته من الاحتفال.

وأكد محاميه أن حالته النفسية "سيئة للغاية" بسبب سنوات من التعذيب. (روسيا اليوم)
 
 
 
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