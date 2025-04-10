الخارجية الفلسطينية تُرحّب بموقف فرنسا الداعي للاعتراف بدولة فلسطين

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رحبت الفلسطينية بالموقف الفرنسي الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، والداعي للاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القليلة المقبلة.واعتبرت في بيان رسمي أن موقف ماكرون يُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق ، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وطالبت الخارجية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالمبادرة إلى مثل هذا الاعتراف، خاصة الدول الأوروبية، كما طالبت بدعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في .ودعت الدول كافة إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في شهر حزيران المقبل برئاسة مشتركة فرنسية-سعودية، دعما وإسنادا لتطبيق حل الدولتين.