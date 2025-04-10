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باكستان تبحث خفض فترة الدراسة.. إليكم السبب

Lebanon 24
10-04-2025 | 11:30
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من المرجح زيادة فترة العطلة الصيفية للمدارس في باكستان هذا العام، في ظل التحذيرات من احتمال تعرض البلاد لموجات حرارة مرتفعة وطويلة الأمد.
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ووفق وكالة الأنباء الألمانية، نصحت وكالة مواجهة الكوارث في إقليم البنجاب، بوسط البلاد، الحكومة بإصدار أمر بإغلاق المدارس قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل، وهو الموعد المعتاد.

جدير بالذكر أن هناك الكثير من مباني المدارس غير مجهزة بمكيفات الهواء.

كما أن المسافة التي يقطعها كثير من الطلبة من أجل الذهاب إلى المدارس في ظل درجات الحرارة شديدة الارتفاع، تشكل خطراً صحياً عليهم في حد ذاتها.

وأوضح عرفان علي، رئيس وكالة مواجهة الكوارث، اليوم: «من شأن هذه الخطوة أن تحمي الأطفال من التعرض لضربات الشمس، ومن احتمال تفشي إصابتهم بالإسهال».

يشار إلى أن درجات الحرارة خلال فترة النهار عادةً ما تتراوح خلال أشهر الصيف الحارقة حول 50 درجة مئوية، في أجزاء من الإقليم الذي يبلغ تعداده سكانه نحو 130 مليون نسمة. (الشرق الأوسط)
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