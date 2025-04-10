باكستان تبحث خفض فترة الدراسة.. إليكم السبب

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من المرجح فترة العطلة الصيفية للمدارس في باكستان هذا العام، في ظل التحذيرات من احتمال تعرض البلاد لموجات حرارة مرتفعة وطويلة الأمد.ووفق ، نصحت مواجهة الكوارث في إقليم البنجاب، بوسط البلاد، الحكومة بإصدار أمر بإغلاق المدارس قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل، وهو المعتاد.جدير بالذكر أن هناك الكثير من مباني المدارس غير مجهزة بمكيفات الهواء.كما أن المسافة التي يقطعها كثير من الطلبة من أجل الذهاب إلى المدارس في ظل درجات الحرارة شديدة الارتفاع، تشكل خطراً صحياً عليهم في حد ذاتها.وأوضح عرفان علي، رئيس مواجهة الكوارث، اليوم: «من شأن هذه الخطوة أن تحمي من التعرض لضربات الشمس، ومن احتمال تفشي إصابتهم بالإسهال».يشار إلى أن درجات الحرارة خلال فترة النهار عادةً ما تتراوح خلال أشهر الصيف الحارقة حول 50 درجة مئوية، في أجزاء من الإقليم الذي يبلغ تعداده سكانه نحو 130 مليون نسمة. (الشرق الأوسط)