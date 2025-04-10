مُقطَّعًا إلى أجزاء ومغطى بالتراب.. مقتل مبرمج من أصل سوري في تركيا (صورة)

Advertisement

واعتقلت السلطات 6 أشخاص، من بينهم زوجة الضحية ميرفي عزت (30 عامًا)، على خلفية الحادث.وعند وصول الشرطة إلى المنزل والعثور على دماء، أجرت عملية بحث واسعة النطاق.وبنتيجة عمليات البحث، عُثر على جثة الشخص مقطعة الأوصال مغطاة بالتراب داخل فتحة تهوية المنزل.وتم نقل إلى مشرحة الطب في عنتاب بعد انتهاء عمل فرق التحقيق في الجريمة.ونقل جثمان عمر عزت أوغلو، الذي اكتملت إجراءات الطب الخاصة به، إلى مسقط رأسه في منطقة أعزاز في ، للدفن.وتم إحالة المتهمين الذين استكملت إجراءات احتجازهم إلى المحكمة بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم.