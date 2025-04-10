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عربي-دولي

في هذا الأمر.. إيران تتحدث عن عجز في الولايات المتحدة وإسرائيل

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:06
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قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل عاجزتان عن إدراك السبب وراء دقة الصواريخ الإيرانية في إصابة أهدافها".
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واعتبر إسماعيل قاآني في كلمة له أن "أميركا والكيان الاسرائيلي، رغم كل مزاعمهما، عاجزان عمليا على الأرض"، مضيفا: "هم حتى الآن عاجزون عن إدراك السبب وراء دقة صواريخنا في إصابة أهدافها. هذه هي قوتنا".

وتابع قاآني: "اليوم، وبعد عام ونصف من الحرب الشاملة، لا تزال جبهة المقاومة صامدة، رغم مواجهتها لأحدث معدات العدو بأقل الإمكانيات.. غزة، وبعد 14 عاما من الحصار، لا تزال ثابتة، وهذا دليل على عزيمة الشعب الراسخة".

وفي كلمته، أشار قائد فيلق القدس إلى "الخصائص الفريدة لجبهة المقاومة"، مردفا: "ميزة المقاومة أنها تزداد قوة كلما حاربها أحدهم".

وتطرق الجنرال قاآني إلى "التقدم العسكري الذي حققته المقاومة"، قائلا: "الشباب اليمنيون، الذين لم تكن أسلحتهم تصل إلى الكيان الاسرائيلي في الأيام الأولى للحرب، تمكنوا خلال عام واحد فقط من زيادة مدى صواريخهم بين 600 إلى 700 كيلومتر، وهذا تطور غير مسبوق في أي مكان في العالم".

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