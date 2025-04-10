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إقتصاد

أرقام تكشف.. ثروة أغنى أغنياء العالم قفزت فجأة في ساعات!

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:00
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في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، شهدت ثروات أغنى أغنياء العالم ارتفاعًا قياسيًا بلغ 304 مليارات دولار في دقائق، وفقًا لمؤشر بلومبرغ.
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كان إيلون ماسك الأكثر استفادة، حيث زادت ثروته بمقدار 36 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم تيسلا بنسبة 23%. كما حقق مارك زوكربيرغ وجينسن هوانغ زيادات في ثرواتهم بلغت 26 مليار دولار و15.5 مليار دولار على التوالي.
 
 
هذا الارتفاع جاء بعد خسائر فادحة تعرض لها أغنى 3 رجال في العالم بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقًا، وهو ما أعاد النشاط إلى سوق الأسهم. (العربية)
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