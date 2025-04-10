أرقام تكشف.. ثروة أغنى أغنياء العالم قفزت فجأة في ساعات!

في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي تأجيل الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، شهدت ثروات أغنى أغنياء العالم ارتفاعًا قياسيًا بلغ 304 مليارات دولار في دقائق، وفقًا لمؤشر .

Advertisement

كان الأكثر استفادة، حيث زادت ثروته بمقدار 36 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم تيسلا بنسبة 23%. كما حقق وجينسن هوانغ زيادات في ثرواتهم بلغت 26 مليار دولار و15.5 مليار دولار على التوالي.

هذا الارتفاع جاء بعد خسائر فادحة تعرض لها أغنى 3 رجال في العالم بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها سابقًا، وهو ما أعاد النشاط إلى سوق الأسهم. (العربية)