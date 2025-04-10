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عربي-دولي

تابعة لـ"حزب الله".. إسرائيل تكشف عدد الأسلحة التي دمّرتها وصادرتها في سوريا

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:23
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قال مندوب إسرائيل في مجلس الأمن عن العمليات في سوريا، اليوم الخميس، أنّه "سنفعل كل ما بوسعنا لمنع 7 تشرين الاول جديد". 
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وكشف عن "مؤشرات لخلايا إرهابية تتدرب على أسلحة أجنبية في جنوب سوريا"، موضحا ان "ما نقوم به في سوريا ليس سعيا للتوسع". 

تابع: "قوة إسرائيلية خاصة نفذت عملية برية في وسط سوريا". 

واوضح مندوب إسرائيل أن "العملية البرية في وسط سوريا فككت مصنعا للصواريخ بنته إيران"، مشيرا إلى ان "المصنع الإيراني الذي تم تفكيكه في سوريا أنتج قذائف استخدمت ضد إسرائيل وكان يستخدمه حزب الله". 

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي صادر ودمر في سوريا قرابة 3300 قطعة سلاح لحزب الله". 
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