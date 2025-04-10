Advertisement

وكشف عن "مؤشرات لخلايا إرهابية تتدرب على أسلحة أجنبية في جنوب سوريا"، موضحا ان "ما نقوم به في ليس سعيا للتوسع".تابع: "قوة إسرائيلية خاصة نفذت عملية برية في وسط سوريا".واوضح أن "العملية في وسط سوريا فككت مصنعا للصواريخ بنته إيران"، مشيرا إلى ان "المصنع الذي تم تفكيكه في سوريا أنتج قذائف استخدمت ضد إسرائيل وكان يستخدمه حزب الله".وأكد أن "الجيش صادر ودمر في سوريا قرابة 3300 قطعة لحزب الله".