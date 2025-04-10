الصحة العالمية: منع 75 بالمئة من بعثات الأمم المتحدة من دخول غزة

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قال مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن 75 بالمئة من بعثات تُمنع من دخول ، بسبب الحصار والهجمات .وفي مؤتمر صحفي أسبوعي، أشار غيبريسوس إلى الحصار الشامل الذي تفرضه على منذ الثاني من آذار الماضي، ومنع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية.وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، مُنع وعُرقل 75 بالمئة من بعثات ، هذا الحصار يترك الأسر تعاني من الجوع وسوء التغذية، ويمنعها من الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، ويؤدي إلى خطر الإصابة بالمرض والوفاة".وأكد غيبريسوس أن الهجمات على النظام الصحي في غزة مستمرة، مشيرا إلى مقتل أكثر من 400 عامل في المجال الإنساني منذ تشرين الأول 2023.وتابع قائلا: "في 23 مارس هاجم الجيش قافلة طبية وطارئة، ما أسفر عن مقتل 15 عاملا في المجالين الصحي والإنساني".وتابع: "رغم المخاطر الأمنية، والقيود المفروضة، وتناقص الإمدادات، لا تزال الصحة العالمية موجودة في غزة".وختم بالدعوة إلى "رفع الحصار عن المساعدات على الفور، والحفاظ على الخدمات الصحية، والوصول الإنساني دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الطبي ، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وقبل كل شيء وقف إطلاق النار". (الأناضول)