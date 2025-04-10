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عربي-دولي

الصحة العالمية: منع 75 بالمئة من بعثات الأمم المتحدة من دخول غزة

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:25
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن 75 بالمئة من بعثات الأمم المتحدة تُمنع من دخول قطاع غزة، بسبب الحصار والهجمات الإسرائيلية.
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وفي مؤتمر صحفي أسبوعي، أشار غيبريسوس إلى الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ الثاني من آذار الماضي، ومنع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية.

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، مُنع وعُرقل 75 بالمئة من بعثات الأمم المتحدة، هذا الحصار يترك الأسر تعاني من الجوع وسوء التغذية، ويمنعها من الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض والوفاة".

وأكد غيبريسوس أن الهجمات الإسرائيلية على النظام الصحي في غزة مستمرة، مشيرا إلى مقتل أكثر من 400 عامل في المجال الإنساني منذ تشرين الأول 2023.

وتابع قائلا: "في 23 مارس هاجم الجيش الإسرائيلي قافلة طبية وطارئة، ما أسفر عن مقتل 15 عاملا في المجالين الصحي والإنساني".

وتابع: "رغم المخاطر الأمنية، والقيود المفروضة، وتناقص الإمدادات، لا تزال منظمة الصحة العالمية موجودة في غزة".

وختم بالدعوة إلى "رفع الحصار عن المساعدات على الفور، والحفاظ على الخدمات الصحية، والوصول الإنساني دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الطبي اليومية، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وقبل كل شيء وقف إطلاق النار". (الأناضول)
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