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عربي-دولي

أمير قطر وماكرون يبحثان هاتفيا التطورات بغزة

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:45
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بحث أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تطورات الأوضاع بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم من الرئيس ماكرون، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن الزعيمين بحثا خلال الاتصال "علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وأوجه تعزيزها".

وأضاف أنهما بحثا كذلك "أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.
(الاناضول)
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