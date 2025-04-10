أمير قطر وماكرون يبحثان هاتفيا التطورات بغزة

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بحث أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الفرنسي إيمانويل ، الخميس، تطورات الأوضاع بقطاع غزة والأراضي المحتلة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم من الرئيس ، بحسب بيان للديوان الأميري .وقال البيان إن الزعيمين بحثا خلال الاتصال "علاقات التعاون الثنائية بين ، وأوجه تعزيزها".وأضاف أنهما بحثا كذلك "أبرز المستجدات والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في والأراضي المحتلة"، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.(الاناضول)