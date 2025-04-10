حماس: ما تشهده رفح يمثل تصعيدًا خطيرًا

Advertisement

وأكدت الحركة "أن هذه مجرد محاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ ، وانتهاكات فاضحة للقوانين الدولية، يمعن رأس الحكومة الفاشية الاسرائيلية في ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".وأضافت في بيانها أن "إعلان المجرم عن إنشاء ما أسماه "محور فيلادلفيا 2"، وما يقوم به جيش الفاشي لفرض أمر واقع في مدينة ، وعزل لها عن باقي ، وتهجير سكانها قسرا، وضمها إلى ما يعرف بالمنطقة العازلة على الحدود مع مصر الشقيقة، يؤكد أن المجرم لا يستهدف رفح فقط، بل يستهدف عزل غزّة بالكامل عن عمقها العربي، وحرمان أبناء شعبنا من عبر بوابتهم الوحيدة إلى العالم الخارجي".ولفتت الحركة إلى أن "ما يجري في رفح يجسد نموذجا صارخا لسياسة الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، ما كان لها أن تتم حالة الصمت الإقليمي والدولي، وغياب القرارات الحاسمة والرادعة بحق قادة الاحتلال وحكومته الفاشية المجرمة، وهو ما يتطلب تحرّكًا عاجلًا من والدول والإسلامية لوقفه".كما دعت الحركة جماهير الأمة وكل أحرار العالم، إلى رفع عاليا في وجه هذه الجرائم المستمرة، والضغط من أجل اتخاذ مواقف فعالة تضع حدا لهذا العدوان الفاشي، وتفشل مخطّطات الاحتلال الساعية لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.