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عربي-دولي

حماس: ما تشهده رفح يمثل تصعيدًا خطيرًا

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:46
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أكدت حركة حماس أن "ما تشهده مدينة رفح من عمليات تفجير للمنازل والمربعات السكنية وتدمير للبنى التحتية يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا".
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وأكدت الحركة "أن هذه مجرد محاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وانتهاكات فاضحة للقوانين الدولية، يمعن رأس الحكومة الفاشية الاسرائيلية في ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".

وأضافت في بيانها أن "إعلان المجرم نتنياهو عن إنشاء ما أسماه "محور فيلادلفيا 2"، وما يقوم به جيش الاحتلال الفاشي لفرض أمر واقع في مدينة رفح، وعزل لها عن باقي قطاع غزة، وتهجير سكانها قسرا، وضمها إلى ما يعرف بالمنطقة العازلة على الحدود مع مصر الشقيقة، يؤكد أن الاحتلال المجرم النازي لا يستهدف رفح فقط، بل يستهدف عزل غزّة بالكامل عن عمقها العربي، وحرمان أبناء شعبنا من السفر عبر بوابتهم الوحيدة إلى العالم الخارجي".

ولفتت الحركة إلى أن "ما يجري في رفح يجسد نموذجا صارخا لسياسة الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، ما كان لها أن تتم لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي، وغياب القرارات الحاسمة والرادعة بحق قادة الاحتلال وحكومته الفاشية المجرمة، وهو ما يتطلب تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لوقفه".

 كما دعت الحركة جماهير الأمة وكل أحرار العالم، إلى رفع الصوت عاليا في وجه هذه الجرائم المستمرة، والضغط من أجل اتخاذ مواقف فعالة تضع حدا لهذا العدوان الفاشي، وتفشل مخطّطات الاحتلال الساعية لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
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