برنامج إيران النووي وصل لمرحلة بالغة الخطورة.. دراسة تكشف

قبيل المحادثات الأميركية المقررة نهاية هذا الأسبوع، نشر أبحاث أميركي تقريراً مُعلناً أن نظام الأسلحة النووية قد وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة.

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وحمل تقرير العلوم والأمن الدولي، ومقره العاصمة، عنوان "عداد جايجر للتهديد : خطرٌ بالغٌ يتزايد"، وفق موقع "فوكس نيوز".



ووفقاً للدراسة، "منذ شباط 2024، تاريخ آخر تقرير له، تفاقم التهديد الذي يُشكّله البرنامج الإيراني بشكل ملحوظ".



ازدياد قدرات النووية

وتشمل العوامل السلبية الرئيسية ازدياد قدرات النووية، وقصر المدة الزمنية المتاحة لها لبناء أسلحة نووية، وتزايد تطبيع النقاشات التي تُفضّل بناء أسلحة نووية.



كذلك حذّر تقرير المعهد من أن "إيران لا تزال تمتلك قدرات عسكرية تُهدد المنطقة. لديها مخزونات ضخمة من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي يمكن استخدامها ضد وحلفائها. كما لا تزال إيران طرفا رئيسيا في حرب ، حيث تدعم بعمليات نقل أسلحة واسعة النطاق، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ".



وكان للمرشد الإيراني ، علي شمخاني، كتب في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن بلاده قد تطرد مفتشي التابعة للأمم المتحدة إذا تعرضت لهجوم عسكري أو تواصلت بحقها التهديدات الخارجية.



"نقل المواد المُخصّبة"

كما أشار إلى أن "نقل المواد المُخصّبة إلى مواقع آمنة وغير معروفة داخل إيران قد يكون مطروحًا أيضاً".



جاءت تلك التصريحات بعد ساعات من تهديد جديد أطلقه ترامب أمس، أكد فيه أنه إذا رفضت التوصل إلى اتفاق نووي، فإن قد تلجأ إلى القوة .



وأضاف أن ستقود أي عملية هجومية محتملة ضد إيران.