روبيو يعلن موعد إجراء محادثات "مباشرة" بين واشنطن وطهران

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الأميركي ، الخميس، عن عقد مباشرة بين للشرق الأوسط ، وقيادي إيراني كبير يوم السبت المقبل.وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه المباحثات بين وطهران إلى "تحقيق السلام".وفي حين تصر على أن المحادثات مع ستكون مباشرة، شددت في وقت سابق على أن المفاوضات ستكون غير مباشرة بوساطة من . (سكاي نيوز)