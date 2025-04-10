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عربي-دولي

روبيو يعلن موعد إجراء محادثات "مباشرة" بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:15
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، عن عقد محادثات مباشرة بين المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقيادي إيراني كبير يوم السبت المقبل.
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وأعرب روبيو عن أمله في أن تساهم هذه المباحثات بين واشنطن وطهران إلى "تحقيق السلام".

وفي حين تصر الولايات المتحدة على أن المحادثات مع طهران ستكون مباشرة، شددت إيران في وقت سابق على أن المفاوضات ستكون غير مباشرة بوساطة من وزير الخارجية العماني. (سكاي نيوز)
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