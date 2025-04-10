السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا تعتزم التنحي من منصبها

Advertisement

كشفت مصادر أن السفيرة الأميركية لدى ، بريدجيت ، تدرس بجدية مسألة التنحي عن منصبها ومغادرة الخدمة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لمسؤول أميركي وشخصين آخرين مطلعين على الأمر.ورُشِّحت لهذا المنصب من قِبَل الرئيس السابق ، وتشغل منصب السفيرة في منذ 2022. وأضافت المصادر أنها ستغادر من تلقاء نفسها، فيما لم تُعلِّق على الفور، وفق .وستكون برينك واحدة من الدبلوماسيين رتبة الذين يغادرون منذ تولي منصبه في 20 يناير.كما ستنضم إلى مسؤولين مخضرمين آخرين يتمتعون بخبرة تمتد لعقود، مثل جون باس، المسؤول الثالث في ، الذي تنحى عن منصبه في يناير.أتى رحيلها في الوقت الذي تحاول فيه التوسط في اتفاق بين وروسيا لإنهاء الحرب التي بدأت بغزو الشامل عام 2022.وحاولت تنفيذ اتفاقيتين محدودتين لوقف إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة - إحداهما للبنية التحتية للطاقة والأخرى في - لكنهما فشلتا.(سكاي نيوز)