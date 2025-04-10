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عربي-دولي

السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا تعتزم التنحي من منصبها

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:35
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كشفت مصادر أن السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، تدرس بجدية مسألة التنحي عن منصبها ومغادرة الخدمة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لمسؤول أميركي وشخصين آخرين مطلعين على الأمر.
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ورُشِّحت برينك لهذا المنصب من قِبَل الرئيس السابق جو بايدن، وتشغل منصب السفيرة في كييف منذ مايو 2022. وأضافت المصادر أنها ستغادر من تلقاء نفسها، فيما لم تُعلِّق وزارة الخارجية على الفور، وفق رويترز.

وستكون برينك واحدة من أعلى الدبلوماسيين رتبة الذين يغادرون وزارة الخارجية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.

كما ستنضم إلى مسؤولين مخضرمين آخرين يتمتعون بخبرة تمتد لعقود، مثل جون باس، المسؤول الثالث في الوزارة، الذي تنحى عن منصبه في يناير.

أتى رحيلها في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب التوسط في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب التي بدأت بغزو موسكو الشامل عام 2022.

وحاولت واشنطن تنفيذ اتفاقيتين محدودتين لوقف إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة - إحداهما للبنية التحتية للطاقة والأخرى في البحر الأسود - لكنهما فشلتا.
(سكاي نيوز)
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