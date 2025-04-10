قريبًا... صفقة شاملة بتوسط أميركي بين إسرائيل وحماس

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وسيطالب الرئيس بوقف إطلاق النار خلال أسابيع، ثم يلجأ إلى المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ويتكوف.وذكرت الصحيفة أن عائلات الأسرى تلقت رسالة مفادها أن يعمل على صفقة شاملة، وعلم مساء اليوم الخميس أن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الذين التقى بهم أن "صفقة جدية للغاية تختمر على وهي مسألة أيام قليلة".فيما أوضحت أن ترامب أعطى رئيس الوزراء بضعة أسابيع لمواصلة القتال، وبعد ذلك سيطالب بوقف الحرب والانتقال إلى اتفاق شامل.إلى ذلك، قالت مصادر أميركية لعائلات الأسرى، الليلة الماضية، إن قضيتهم كانت على رأس جدول أعمال اللقاء بين ترامب ونتنياهو في يوم الاثنين. (العربية)