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زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين بشكل

Lebanon 24
10-04-2025 | 15:04
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن روسيا تقوم "بعمل ممنهج" في الصين لتجنيد مقاتلين للحرب في بلاده، وذلك بعدما أعلن قبل أيام أن القوات الأوكرانية أسرت صينيين يقاتلان لحساب روسيا.
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وأضاف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "من الواضح أنهما ليستا حالتين فرديتين، بل عمل روسي ممنهج، وخاصة على أراضي الصين وضمن نطاق سلطتها، لتجنيد مواطني هذه الدولة للحرب".

وكان زيلينسكي قال الثلاثاء إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع 6 جنود صينيين في معركة بشرق أوكرانيا وأسرت اثنين منهم.

وأضاف للصحفيين في كييف أنه أمر المسؤولين الأوكرانيين بالحصول على تفسير رسمي من الصين التي وصفها بأنها انضمت إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا وأنه يتوقع رد فعل من الولايات المتحدة. (الحرة)
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