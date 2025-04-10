زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين بشكل

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قال الرئيس الأوكراني ، الخميس، إن تقوم "بعمل ممنهج" في لتجنيد مقاتلين للحرب في بلاده، وذلك بعدما أعلن قبل أيام أن القوات أسرت صينيين يقاتلان لحساب .وأضاف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "من الواضح أنهما ليستا حالتين فرديتين، بل عمل روسي ممنهج، وخاصة على أراضي وضمن نطاق سلطتها، لتجنيد مواطني هذه الدولة للحرب".وكان قال الثلاثاء إن القوات اشتبكت مع 6 جنود صينيين في بشرق وأسرت اثنين منهم.وأضاف للصحفيين في أنه أمر المسؤولين الأوكرانيين بالحصول على تفسير رسمي من الصين التي وصفها بأنها انضمت إلى حرب روسيا ضد وأنه يتوقع رد فعل من . (الحرة)