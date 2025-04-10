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إقتصاد

ترامب: نحن في وضع اقتصادي جيد

Lebanon 24
10-04-2025 | 15:22
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في وضع اقتصادي جيد.
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وقال اليوم الخميس، إنه "ستكون هناك تكلفة للفترة الانتقالية لكن كل شيء سيكون رائعاً في النهاية".

فيما أضاف أن بلاده أوقفت تمويل عدة جامعات أميركية.

في حين لفت إلى أنه قد يسعى للحصول على تفويض من الكونغرس لشراء سفن كبيرة من دول أخرى بينما تقوم الولايات المتحدة بتطوير قدرتها على بناء السفن الخاصة بها، وفق رويترز.
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