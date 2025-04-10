ترامب: نحن في وضع اقتصادي جيد

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وقال اليوم الخميس، إنه "ستكون هناك تكلفة للفترة الانتقالية لكن كل شيء سيكون رائعاً في النهاية".فيما أضاف أن بلاده أوقفت تمويل عدة جامعات أميركية.في حين لفت إلى أنه قد يسعى للحصول على تفويض من لشراء سفن كبيرة من دول أخرى بينما تقوم بتطوير قدرتها على الخاصة بها، وفق .