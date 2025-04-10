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عربي-دولي

الادعاء العام الروسي يسعى لسجن 4 صحافيين متهمين بالتطرف 6 سنوات

Lebanon 24
10-04-2025 | 15:45
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قال 4 صحافيين متهمين بالعمل لصالح المنظمة المحظورة التابعة لألكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية الراحل، لشاهد من «رويترز»، اليوم (الخميس)، أثناء اقتيادهم خارج المحكمة، إن الادّعاء الروسي طلب الحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات و11 شهراً.
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وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، لم تكشف هويته، أن الادعاء العام طلب الحكم على الصحافيين الأربعة بالسجن لمدة 5 سنوات و11 شهراً.

ويحاكم كل من سيرغي كاريلين، وكونستانتين غابوف، وأرتيم كريغر، وأنتونينا فافورسكايا، خلف الأبواب المغلقة منذ تشرين الأول بتهمة الانتماء إلى جماعة متطرفة، وهي تهمة ينفونها جميعاً.

ويقول الادعاء العام إن الصحافيين أنشأوا مواد لقناة «يوتيوب» الخاصة بمؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، وهي منظمة محظورة في روسيا باعتبارها «عميلاً أجنبياً» ومنظمة متطرفة.

والصحافيان المتهمان؛ جابوف، وكاريلين، مستقلان عملا لصالح مجموعة متنوعة من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك وكالتا «رويترز» و«أسوشييتد برس» على التوالي. (الشرق الأوسط)
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