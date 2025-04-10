الادعاء العام الروسي يسعى لسجن 4 صحافيين متهمين بالتطرف 6 سنوات

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قال 4 صحافيين متهمين بالعمل لصالح المحظورة التابعة لألكسي ، الروسية ، لشاهد من «رويترز»، اليوم (الخميس)، أثناء اقتيادهم خارج المحكمة، إن الادّعاء الروسي طلب الحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات و11 شهراً.وذكرت للأنباء، نقلاً عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، لم تكشف هويته، أن الادعاء العام طلب الحكم على الصحافيين الأربعة بالسجن لمدة 5 سنوات و11 شهراً.ويحاكم كل من كاريلين، وكونستانتين غابوف، وأرتيم كريغر، وأنتونينا فافورسكايا، خلف المغلقة منذ تشرين الأول بتهمة الانتماء إلى جماعة متطرفة، وهي تهمة ينفونها جميعاً.ويقول الادعاء العام إن الصحافيين أنشأوا مواد لقناة «يوتيوب» الخاصة بمؤسسة لمكافحة الفساد، وهي محظورة في باعتبارها «عميلاً أجنبياً» ومنظمة متطرفة.والصحافيان المتهمان؛ جابوف، وكاريلين، مستقلان عملا لصالح مجموعة متنوعة من المؤسسات ، بما في ذلك وكالتا «رويترز» و«أسوشييتد برس» على التوالي. (الشرق الأوسط)