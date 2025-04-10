فيديو حريق في الجامع الأموي بدمشق.. ما حقيقة الحادث؟

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وعلى الرغم من انتشار بكثرة، إلا أن التدقيق خلص إلى أن الحريق لم يكن في .وقالت وسائل إعلام إن قديم يوثق حريقاً نشب في الشيخ علم الدين في مركز منفلوط بمحافظة مطلع عام 2022.وبحسب منصة "تأكد"، شهد في عدة حرائق على مر العصور. آخر هذه الحرائق وقع في عام 1893م، حين اندلع حريق كبير دمر أجزاء واسعة من ، بما في ذلك والفسيفساء الرخامية.