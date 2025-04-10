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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي ووالتز يناقشان الأمن الإقليمي

Lebanon 24
10-04-2025 | 16:05
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عقد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز اجتماعا وصفه بـ"المثمر" مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يزور واشنطن في إطار زيارة رسمية.
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والتز بدوره أشار إلى أنه ناقش مع الأمير فيصل بن فرحان مسألة تعزيز الأمن الإقليمي، فضلاً عن تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي إطار بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز في واشنطن، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الخميس.

كما أضافت أن اللقاء استعرض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، فضلاً عن أن اللقاء بحث عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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