وزير الخارجية السعودي ووالتز يناقشان الأمن الإقليمي

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والتز بدوره أشار إلى أنه ناقش مع مسألة تعزيز ، فضلاً عن تعميق التعاون الاقتصادي بين .وفي إطار بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، التقى السعودي الأمير ، الأميركي في ، وفق ما أعلنت في بيان اليوم الخميس.كما أضافت أن اللقاء استعرض العلاقات الاستراتيجية بين ، وآفاق التعاون المشترك، فضلاً عن أن اللقاء بحث عدداً من والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.