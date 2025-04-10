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عربي-دولي
تصادم طائرتين في مطار ريغان على متن إحداهما أعضاء بالكونغرس
Lebanon 24
10-04-2025
|
16:40
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قالت
إدارة الطيران
الاتحادية الأميركية، اليوم الخميس، إن طائرة تابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" تقل عددا من أعضاء
الكونغرس
في مطار ريجان الوطني بواشنطن اصطدمت بجناح طائرة أخرى تابعة لنفس الشركة أثناء سيرها على ممر الطائرات.
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وأضافت أن طائرة الرحلة رقم 5490، وهي طائرة من نوع بومباردييه سي.جيه.آر 900 متجهة إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولينا اصطدمت بطائرة الرحلة رقم 4522، وهي من نوع إمبراير إي.175 متجهة إلى مطار جون كينيدي في
نيويورك
، حوالي الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت
شرق
الولايات المتحدة
.
وأكد نواب كانوا
على متن الطائرة
عدم وقوع إصابات، وفق ما نقله موقع "abc7chicago" .
وقال النواب
نيك
لالوتا، جمهوري عن
نيويورك
، وجوش جوثيمر،
ديمقراطي
عن نيوجيرسي، وغريس مينغ، ديمقراطية عن نيويورك، على برنامج "إكس" إنهم كانوا
على متن الطائرة
التي تضررت، لكنهم بخير.
وكتب لالوتا: "الخدمة في
الكونغرس
تحمل في طياتها تجارب
فريدة
من نوعها... كما حدث للتو أثناء وقوفنا على
المدرج
في مطار
واشنطن
العاصمة، عندما اصطدمت طائرة أخرى بجناحنا. سنعود إلى
البوابة
، ولحسن الحظ الجميع بخير".
وعادت الطائرتان إلى بوابتيهما، ويجري فحصهما حاليا. وأعلنت الخطوط الجوية الأميركية أن ركاب الطائرتين سيستقلون طائرات أخرى لمواصلة رحلاتهم.
وتجري
إدارة الطيران
الفيدرالية تحقيقا في الحادث. (العربية)
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