تصادم طائرتين في مطار ريغان على متن إحداهما أعضاء بالكونغرس

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قالت الاتحادية الأميركية، اليوم الخميس، إن طائرة تابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" تقل عددا من أعضاء في مطار ريجان الوطني بواشنطن اصطدمت بجناح طائرة أخرى تابعة لنفس الشركة أثناء سيرها على ممر الطائرات.وأضافت أن طائرة الرحلة رقم 5490، وهي طائرة من نوع بومباردييه سي.جيه.آر 900 متجهة إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولينا اصطدمت بطائرة الرحلة رقم 4522، وهي من نوع إمبراير إي.175 متجهة إلى مطار جون كينيدي في ، حوالي الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت .وأكد نواب كانوا عدم وقوع إصابات، وفق ما نقله موقع "abc7chicago" .وقال النواب لالوتا، جمهوري عن ، وجوش جوثيمر، عن نيوجيرسي، وغريس مينغ، ديمقراطية عن نيويورك، على برنامج "إكس" إنهم كانوا التي تضررت، لكنهم بخير.وكتب لالوتا: "الخدمة في تحمل في طياتها تجارب من نوعها... كما حدث للتو أثناء وقوفنا على في مطار العاصمة، عندما اصطدمت طائرة أخرى بجناحنا. سنعود إلى ، ولحسن الحظ الجميع بخير".وعادت الطائرتان إلى بوابتيهما، ويجري فحصهما حاليا. وأعلنت الخطوط الجوية الأميركية أن ركاب الطائرتين سيستقلون طائرات أخرى لمواصلة رحلاتهم.وتجري الفيدرالية تحقيقا في الحادث. (العربية)