لأول مرة.. محادثات مباشرة بين ويتكوف وزعيم إيراني كبير!

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ومن أن تنعقد المحادثات بين الأميركي الخاص، ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في .وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى . نحن واضحون للغاية بشأن أن لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".وأعرب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج بدلاً من اللجوء إلى المواجهة .والثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، أن المحادثات الأميركية التي ستستضيفها يوم السبت المقبل ستكون مباشرة، نافية بذلك ما أوردته إيران من أن المناقشات ستكون غير مباشرة.