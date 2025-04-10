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عربي-دولي
لأول مرة.. محادثات مباشرة بين ويتكوف وزعيم إيراني كبير!
Lebanon 24
10-04-2025
|
16:27
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قال
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
، الخميس، إن
الولايات المتحدة
ستجري
محادثات
مباشرة مع
إيران
يوم السبت لمناقشة برنامجها
النووي
.
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ومن
المقرر
أن تنعقد المحادثات بين
المبعوث
الأميركي الخاص،
ستيف
ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في
عُمان
.
وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
"نأمل في أن يؤدي ذلك إلى
السلام
. نحن واضحون للغاية بشأن أن
إيران
لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".
وأعرب
ترامب
عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج
النووي
الإيراني
بدلاً من اللجوء إلى المواجهة
العسكرية
.
والثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم
البيت
الأبيض
، كارولين ليفيت، أن المحادثات الأميركية
الإيرانية
التي ستستضيفها
سلطنة
عمان
يوم السبت المقبل ستكون مباشرة، نافية بذلك ما أوردته إيران من أن المناقشات ستكون غير مباشرة.
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