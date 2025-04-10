ترامب: تقدم في محادثات رهائن غزة

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وتستمر المحادثات الهادفة إلى استئناف وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة بوساطة كل وقطر والولايات المتحدة.وأودت الحرب في غزة بحياة نحو 60 ألف فلسطيني منذ اندلاعها بعد هجوم قادته على في السابع من تشرين الاول 2023 أدى إلى استشهاد 1200 واقتياد 251 رهينة إلى .وأسفرت العملية عن تدمير معظم القطاع الذي يعيش أغلب سكانه حاليا في أو مبان مدمرة.وعاد مئات الألوف من السكان، الذين فروا إلى جنوب غزة في وقت سابق من الحرب، إلى منازلهم المدمرة في عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في كانون الثاني .