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عربي-دولي

ترامب: تقدم في محادثات رهائن غزة

Lebanon 24
10-04-2025 | 16:55
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن تقدما يتحقق فيما يتعلق بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وإن واشنطن تتواصل مع إسرائيل وحماس.
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وتستمر المحادثات الهادفة إلى استئناف وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأودت الحرب في غزة بحياة نحو 60 ألف فلسطيني منذ اندلاعها بعد هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول 2023 أدى إلى استشهاد 1200 واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن تدمير معظم القطاع الذي يعيش أغلب سكانه حاليا في خيام أو مبان مدمرة.

وعاد مئات الألوف من السكان، الذين فروا إلى جنوب غزة في وقت سابق من الحرب، إلى منازلهم المدمرة في الشمال عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في كانون الثاني .
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