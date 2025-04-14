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عربي-دولي

السعودية وكازاخستان تعززان التعاون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

Lebanon 24
14-04-2025 | 11:40
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وقّعت السعودية وكازاخستان، الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بها، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.
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مثّل الجانبَ السعودي في توقيع المذكرة مازن الكهموس، رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، والجانبَ الكازاخستاني أسخات زوما غالي، رئيس «وكالة مكافحة الفساد»، بحضور فيصل القحطاني سفير السعودية لدى كازاخستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأطلع مازن الكهموس الجانبَ الكازاخستاني على أهم الإجراءات التي تتخذها السعودية في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، واستمع إلى تجربة كازاخستان في المجال ذاته.
(الشرق الأوسط)
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