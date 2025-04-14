السعودية وكازاخستان تعززان التعاون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

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(الشرق الأوسط)

وقّعت وكازاخستان، الاثنين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بها، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.مثّل الجانبَ السعودي في المذكرة الكهموس، رئيس « ومكافحة الفساد»، والجانبَ الكازاخستاني أسخات زوما غالي، رئيس « مكافحة الفساد»، بحضور سفير السعودية لدى كازاخستان.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وأطلع مازن الكهموس الجانبَ الكازاخستاني على أهم الإجراءات التي تتخذها السعودية في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، واستمع إلى تجربة كازاخستان في المجال ذاته.