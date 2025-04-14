الإعلام الروسي يؤكد.. السفير السوري في موسكو طلب اللجوء

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طلب في ، ، اللجوء في ، على ما أفادت "تاس" الروسية، الإثنين.وفي وقت سابق، انتشرت معلومات مفادها أن تم استدعاؤه إلى لتغيير رئيس في روسيا، لكنه رفض تلبية الطلب.وعرف الجعفري بكونه أحد أبرز المدفعين عن في المحافل الدولية، سيما حين شغل منصب الدائم في ، بين عامي 2006 و2020، فهاجم الفصائل السورية المسلحة بشراسة ووصفها بـ"جماعات إرهابية".(سكاي نيوز)