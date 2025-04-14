Advertisement

عربي-دولي

الإعلام الروسي يؤكد.. السفير السوري في موسكو طلب اللجوء

Lebanon 24
14-04-2025 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1347392-638802544941421199.jpg
Doc-P-1347392-638802544941421199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلب السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، اللجوء في روسيا، على ما أفادت وكالة "تاس" الروسية، الإثنين.
Advertisement

وفي وقت سابق، انتشرت معلومات مفادها أن الجعفري تم استدعاؤه إلى دمشق لتغيير رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في روسيا، لكنه رفض تلبية الطلب.

وعرف الجعفري بكونه أحد أبرز المدفعين عن نظام بشار الأسد في المحافل الدولية، سيما حين شغل منصب مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، بين عامي 2006 و2020، فهاجم الفصائل السورية المسلحة بشراسة ووصفها بـ"جماعات إرهابية".

(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
مصدر روسي لوكالة تاس: السفير السوري في موسكو بشار الجعفري لا يعتزم حاليا العودة إلى دمشق
lebanon 24
15/04/2025 08:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص في موسكو
lebanon 24
15/04/2025 08:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا تؤكد على أولوية إعادة الممتلكات الدبلوماسية التي صادرتها الولايات المتحدة
lebanon 24
15/04/2025 08:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: موسكو قد تطلب الاعتراف بالقرم والمناطق التي سيطرت عليها كمناطق روسية
lebanon 24
15/04/2025 08:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-04-15
00:58 | 2025-04-15
00:54 | 2025-04-15
00:41 | 2025-04-15
00:39 | 2025-04-15
00:26 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24