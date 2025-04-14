16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكرملين يعلق على "محادثات الساعات الأربع" بين بوتين وويتكوف
Lebanon 24
14-04-2025
|
12:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد
الكرملين
، الإثنين، بمحادثات جرت الأسبوع الماضي حول النزاع في
أوكرانيا
واستمرت حوالي 4 ساعات بين الرئيس
فلاديمير بوتين
ومبعوث
دونالد ترامب
ستيف ويتكوف
.
Advertisement
وقال المتحدث باسم الكرملين
ديميتري
بيسكوف: "هذه الاتصالات كانت مجدية إلى حد كبير"، مضيفا أن المحادثات في
سانت بطرسبرغ
وفرت "قناة ضرورية" يمكن من خلالها لبوتين وترامب تبادل المعلومات.
وركز الاجتماع بين
بوتين
وويتكوف، وهو الثالث منذ شباط، على "جوانب التسوية
الأوكرانية
"، وفقا للكرملين، في حين يدعو الرئيس الأميركي إلى إنهاء الحرب
في أسرع وقت ممكن
منذ وصوله إلى
البيت الأبيض
في يناير.
وتجري
الإدارة الأميركية
محادثات
منفصلة مع كبار المسؤولين
الروس
والأوكرانيين منذ عدة أسابيع.
لكنها لم تسفر عن وقف شامل لإطلاق النار، وهو ما تسبب في إستياء الرئيس الأميركي مؤخرا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الكرملين يبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن الهدنة في أوكرانيا بعد لقاء بين بوتين وويتكوف
Lebanon 24
الكرملين يبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن الهدنة في أوكرانيا بعد لقاء بين بوتين وويتكوف
15/04/2025 08:12:29
15/04/2025 08:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية ومجدية إلى حد كبير
Lebanon 24
الكرملين: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية ومجدية إلى حد كبير
15/04/2025 08:12:29
15/04/2025 08:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: المباحثات بين بوتين وويتكوف تمحورت حول جوانب التسوية الأوكرانية
Lebanon 24
الكرملين: المباحثات بين بوتين وويتكوف تمحورت حول جوانب التسوية الأوكرانية
15/04/2025 08:12:29
15/04/2025 08:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يعلن أن الاتصال بين بوتين وترامب مقرر بين الساعة 13 و15 بتوقيت غرينتش
Lebanon 24
الكرملين يعلن أن الاتصال بين بوتين وترامب مقرر بين الساعة 13 و15 بتوقيت غرينتش
15/04/2025 08:12:29
15/04/2025 08:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدفاعات الروسية تسقط 115 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد
Lebanon 24
الدفاعات الروسية تسقط 115 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد
00:59 | 2025-04-15
15/04/2025 12:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عملة سورية جديدة.. هل هي الحل لإنقاذ البلاد؟
Lebanon 24
عملة سورية جديدة.. هل هي الحل لإنقاذ البلاد؟
00:58 | 2025-04-15
15/04/2025 12:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستهدف قائد خلية في "حماس" شارك في عمليات إطلاق المختطفين
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستهدف قائد خلية في "حماس" شارك في عمليات إطلاق المختطفين
00:54 | 2025-04-15
15/04/2025 12:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواصلة المحادثات.. وفد من حماس إلى قطر
Lebanon 24
لمواصلة المحادثات.. وفد من حماس إلى قطر
00:41 | 2025-04-15
15/04/2025 12:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إصابة مظليين بهبوط عنيف خلال عرض على ملعب بيسبول في أريزونا الأميركية
Lebanon 24
بالفيديو: إصابة مظليين بهبوط عنيف خلال عرض على ملعب بيسبول في أريزونا الأميركية
00:39 | 2025-04-15
15/04/2025 12:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد عامين... ممثل يُفاجىء الجميع ويُعلن إنفصاله عن حبيبته الممثلة المعروفة
Lebanon 24
بعد عامين... ممثل يُفاجىء الجميع ويُعلن إنفصاله عن حبيبته الممثلة المعروفة
10:19 | 2025-04-14
14/04/2025 10:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة أولادها.. جيسيكا عازار تحتفل بأحد الشعانين (صور)
Lebanon 24
برفقة أولادها.. جيسيكا عازار تحتفل بأحد الشعانين (صور)
02:22 | 2025-04-14
14/04/2025 02:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرت اسم فلسطين أمامها.. بيلا حديد تُحدث ضجة بردّ فعلها مع مُعجبة في باريس (فيديو)
Lebanon 24
ذكرت اسم فلسطين أمامها.. بيلا حديد تُحدث ضجة بردّ فعلها مع مُعجبة في باريس (فيديو)
02:38 | 2025-04-14
14/04/2025 02:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة عائلته.. دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بأحد الشعانين (صور)
Lebanon 24
برفقة عائلته.. دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بأحد الشعانين (صور)
04:14 | 2025-04-14
14/04/2025 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "طقس الليلة" في لبنان.. إليكم ما سيجري
Lebanon 24
مفاجأة "طقس الليلة" في لبنان.. إليكم ما سيجري
16:27 | 2025-04-14
14/04/2025 04:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:59 | 2025-04-15
الدفاعات الروسية تسقط 115 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد
00:58 | 2025-04-15
عملة سورية جديدة.. هل هي الحل لإنقاذ البلاد؟
00:54 | 2025-04-15
الجيش الإسرائيلي يستهدف قائد خلية في "حماس" شارك في عمليات إطلاق المختطفين
00:41 | 2025-04-15
لمواصلة المحادثات.. وفد من حماس إلى قطر
00:39 | 2025-04-15
بالفيديو: إصابة مظليين بهبوط عنيف خلال عرض على ملعب بيسبول في أريزونا الأميركية
00:26 | 2025-04-15
قانون الرقائق تحت المجهر.. لماذا يسعى ترامب لإلغائه؟
فيديو
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
Lebanon 24
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
04:17 | 2025-04-14
15/04/2025 08:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو)
01:42 | 2025-04-12
15/04/2025 08:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
00:04 | 2025-04-10
15/04/2025 08:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24