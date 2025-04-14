الكرملين يعلق على "محادثات الساعات الأربع" بين بوتين وويتكوف

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أشاد ، الإثنين، بمحادثات جرت الأسبوع الماضي حول النزاع في واستمرت حوالي 4 ساعات بين الرئيس ومبعوث .وقال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف: "هذه الاتصالات كانت مجدية إلى حد كبير"، مضيفا أن المحادثات في وفرت "قناة ضرورية" يمكن من خلالها لبوتين وترامب تبادل المعلومات.وركز الاجتماع بين وويتكوف، وهو الثالث منذ شباط، على "جوانب التسوية "، وفقا للكرملين، في حين يدعو الرئيس الأميركي إلى إنهاء الحرب منذ وصوله إلى في يناير.وتجري منفصلة مع كبار المسؤولين والأوكرانيين منذ عدة أسابيع.لكنها لم تسفر عن وقف شامل لإطلاق النار، وهو ما تسبب في إستياء الرئيس الأميركي مؤخرا. (سكاي نيوز)