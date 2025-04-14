Advertisement

عربي-دولي

الكرملين يعلق على "محادثات الساعات الأربع" بين بوتين وويتكوف

Lebanon 24
14-04-2025 | 12:35
A-
A+

Doc-P-1347409-638802563893368663.jpg
Doc-P-1347409-638802563893368663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشاد الكرملين، الإثنين، بمحادثات جرت الأسبوع الماضي حول النزاع في أوكرانيا واستمرت حوالي 4 ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوث دونالد ترامب ستيف ويتكوف.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "هذه الاتصالات كانت مجدية إلى حد كبير"، مضيفا أن المحادثات في سانت بطرسبرغ وفرت "قناة ضرورية" يمكن من خلالها لبوتين وترامب تبادل المعلومات.

وركز الاجتماع بين بوتين وويتكوف، وهو الثالث منذ شباط، على "جوانب التسوية الأوكرانية"، وفقا للكرملين، في حين يدعو الرئيس الأميركي إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير.

وتجري الإدارة الأميركية محادثات منفصلة مع كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين منذ عدة أسابيع.

لكنها لم تسفر عن وقف شامل لإطلاق النار، وهو ما تسبب في إستياء الرئيس الأميركي مؤخرا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الكرملين يبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن الهدنة في أوكرانيا بعد لقاء بين بوتين وويتكوف
lebanon 24
15/04/2025 08:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية ومجدية إلى حد كبير
lebanon 24
15/04/2025 08:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المباحثات بين بوتين وويتكوف تمحورت حول جوانب التسوية الأوكرانية
lebanon 24
15/04/2025 08:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يعلن أن الاتصال بين بوتين وترامب مقرر بين الساعة 13 و15 بتوقيت غرينتش
lebanon 24
15/04/2025 08:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-04-15
00:58 | 2025-04-15
00:54 | 2025-04-15
00:41 | 2025-04-15
00:39 | 2025-04-15
00:26 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24