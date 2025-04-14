الأمم المتحدة: أسوأ وضع إنساني منذ اندلاع الحرب

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(العربية)

حذر الشؤون الانسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني في غزة هو "الأسوأ على الأرجح" منذ اندلاع الحرب بين وحركة ، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات الانسانية الى القطاع.وقال المكتب في بيان إن "الوضع الانساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب"، مشيرا الى مرور شهر ونصف شهر "منذ تمّ بدخول أي امدادات عبر المعابر الى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن".وفي سياق متصل، أفادت مصادر من حماس لـ" " و" "، اليوم الاثنين، بأن الحركة أبدت استعدادها للتحول إلى حزب سياسي، وأبدت عدم ممانعتها لمغادرة بعض قادتها بضمان عدم ملاحقتهم.وأشارت مصادر حماس إلى أن عدم موافقة إسرائيل على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة هو ما تسبب بانهيار المفاوضات.