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الأمم المتحدة: أسوأ وضع إنساني منذ اندلاع الحرب

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:45
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حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني في غزة هو "الأسوأ على الأرجح" منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات الانسانية الى القطاع.
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وقال المكتب في بيان إن "الوضع الانساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب"، مشيرا الى مرور شهر ونصف شهر "منذ تمّ السماح بدخول أي امدادات عبر المعابر الى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر من حماس لـ"العربية" و"الحدث"، اليوم الاثنين، بأن الحركة أبدت استعدادها للتحول إلى حزب سياسي، وأبدت عدم ممانعتها لمغادرة بعض قادتها قطاع غزة بضمان عدم ملاحقتهم.

وأشارت مصادر حماس إلى أن عدم موافقة إسرائيل على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة هو ما تسبب بانهيار المفاوضات.
(العربية)
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