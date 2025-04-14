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عربي-دولي
السودان.. سقوط 400 قتيل في المعارك الأخيرة بدارفور
Lebanon 24
14-04-2025
|
14:20
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نقلت
الأمم المتحدة
عن "مصادر موثوقة"
قولها
، اليوم الاثنين، إن أكثر من 400 شخص قتلوا في الهجمات التي نفذتها أخيراً
قوات الدعم السريع
في إقليم دارفور بغرب
السودان
.
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وقالت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
رافينا
شامدساني لوكالة الأنباء
الفرنسية
: "أكد فريقنا السوداني مقتل 148 شخصاً، لكن هذا العدد أقل بكثير من الواقع، وعمليات التحقق التي نقوم بها لا تزال جارية"، مشيرة إلى أن "مصادر موثوقة أفادت بمقتل أكثر من 400 شخص".
وكانت قوات الدعم السريع قد كثفت هجماتها في الأسابيع الأخيرة على مخيمات للاجئين حول مدينة
الفاشر
، في محاولة للسيطرة على آخر عاصمة ولاية لا تخضع لسيطرتها في دارفور. ومنذ أواخر الأسبوع الماضي، شنت قوات الدعم السريع هجمات برية وجوية على مدينة الفاشر نفسها ومخيمي زمزم وأبو شوك القريبين للنازحين.
وتركز القتال حول مخيم زمزم الذي يؤوي إلى جانب مخيم أبو شوك المجاور نحو 700 ألف نازح جراء الحرب في السودان. وأفادت منظمات إغاثة بأن الهجوم دمّر ملاجئ وأسواقاً ومرافق للرعاية الصحية.
يأتي هذا بينما أظهرت بيانات
المنظمة
الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما بين 60 ألفاً و80 ألف أسرة نزحت من مخيم زمزم السوداني بولاية شمال دارفور عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه.
وسيطرت قوات الدعم السريع على المخيم، أمس الأحد، بعد هجوم استمر أربعة أيام، والذي قالت الحكومة ومنظمات الإغاثة إنه أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
(العربية)
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