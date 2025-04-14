غارات أميركية تستهدف جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن

Advertisement

قالت جماعة ، الاثنين، إن عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات في الحديدة غربي اليمن.وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن " غارات أمريكية استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة".ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج أو خسائر هذا القصف.وكمران أكبر الجزر الواقعة في ، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية (غرب).