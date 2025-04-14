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غارات أميركية تستهدف جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن

Lebanon 24
14-04-2025 | 14:40
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قالت جماعة الحوثي، الاثنين، إن عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن.
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وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن "سلسلة غارات أمريكية استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج أو خسائر هذا القصف.

وكمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية (غرب). 
(الأناضول)
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