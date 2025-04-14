لهذا السبب... المفوضية الأوروبية تمنح موظفيها هواتف تُستخدم لمرة واحدة فقط!

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وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن " الأوروبية تصدر هواتف وحواسيب محمولة تستخدم لمرة واحدة، لبعض موظفيها المسافرين إلى الولايات المتحدة لتجنب خطر التجسس"، كما أكدت مصادر "فايننشال تايمز"، أن المفوضين وكبار المسؤولين الذين سيسافرون إلى اجتماع الربيع لصندوق والبنك الدولي الأسبوع القادم تلقوا تعليمات جديدة.وقال المسؤولون أن التوجيهات لجميع المسافرين للولايات المتحدة تتضمن توصية بإغلاق الهواتف عند الحدود ووضعها في حقائب خاصة لحمايتها من والاطلاع على بياناتها في حال دون مراقبة، حسب الصحيفة.ووفقا لمصادر الصحيفة، فإنّ مثل هذه الإجراءات تطبق عادة عند إلى والصين. وبحسب الصحيفة، هناك "خطر إضافي" في الولايات المتحدة، حيث يحق لحرس الحدود مصادرة هواتف وحواسيب الزائرين وفحص محتوياتها، كما يمنع السياح والباحثون القادمون من من دخول البلاد إذا كانت هواتفهم وحواسيبهم المحمولة على تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو وثائق تنتقد سياسات الأمريكي . ووفقا لمسؤول في لم يكشف عن اسمه، فإن عبر "قد وصل إلى نهايته".ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تكشف عن اسمه قوله: "إنهم قلقون من أن تتسلل الولايات المتحدة إلى أنظمة المفوضية".