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عربي-دولي

مجدداً.. ترامب يوجه تهديداً قاسياً لإيران!

Lebanon 24
14-04-2025 | 15:20
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.
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وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا "بالتأكيد".

وأجرى البلدان، يوم السبت، مباحثات وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقا على عقد لقاء جديد.

وأعلنت إيران، يوم الأحد، أن المحادثات المقبلة ستبقى "غير مباشرة"، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.
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