مجدداً.. ترامب يوجه تهديداً قاسياً لإيران!

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وعندما سُئل عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا "بالتأكيد".وأجرى البلدان، يوم السبت، مباحثات وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج واتفقا على عقد لقاء جديد.وأعلنت إيران، ، أن المحادثات المقبلة ستبقى "غير مباشرة"، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع .