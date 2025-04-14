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عربي-دولي

نزع سلاح حماس ووقف نار مؤقت... مقترح إسرائيلي لهدنة جديدة في غزة!

Lebanon 24
14-04-2025 | 15:37
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كشفت مصادر لقناة "العربية" تفاصيل مقترح الهدنة الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، حيث تضمن المقترح الإسرائيلي بدء مفاوضات وقف النار ونزع سلاح حماس في يوم الهدنة الثالث.
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كما يشمل المقترح الإسرائيلي إفراج حماس عن 5 أسرى في اليوم الثاني للهدنة يعقبه قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة انتشار قواته في رفح فور الإفراج عن المحتجزين الخمسة لدى حماس في غزة.

كما ذكرت مصادر "العربية" أن إسرائيل اشترطت الإفراج عن محتجزيها دون مراسم علنية، كما اقترحت الإفراج عن 66 سجينا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و611 أسيرا من غزة.

وأفادت مصادر من حماس لـ"العربية"، بأن الحركة أبدت استعدادها للتحول إلى حزب سياسي، وأبدت عدم ممانعتها لمغادرة بعض قادتها قطاع غزة بضمان عدم ملاحقتهم.

وأشارت مصادر حماس إلى أن عدم موافقة إسرائيل على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة هو ما تسبب بانهيار المفاوضات. (العربية) 
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