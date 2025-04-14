نزع سلاح حماس ووقف نار مؤقت... مقترح إسرائيلي لهدنة جديدة في غزة!

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كما يشمل المقترح الإسرائيلي إفراج حماس عن 5 أسرى في اليوم الثاني للهدنة يعقبه قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة انتشار قواته في فور الإفراج عن المحتجزين الخمسة لدى حماس في غزة.كما ذكرت مصادر "العربية" أن اشترطت الإفراج عن محتجزيها دون مراسم علنية، كما اقترحت الإفراج عن 66 سجينا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و611 أسيرا من غزة.وأفادت مصادر من حماس لـ"العربية"، بأن الحركة أبدت استعدادها للتحول إلى حزب سياسي، وأبدت عدم ممانعتها لمغادرة بعض قادتها بضمان عدم ملاحقتهم.وأشارت مصادر حماس إلى أن عدم موافقة إسرائيل على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة هو ما تسبب بانهيار المفاوضات. (العربية)