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عربي-دولي

استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا

Lebanon 24
14-04-2025 | 16:03
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الإثنين، عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.
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ونقلت وكالة "وام" عن الهيئة قولها في بيان: "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".
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