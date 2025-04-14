استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا

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ونقلت "وام" عن في بيان: "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين ، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".